حتى لا يزيد وزنك.. إليك الساعات التي يجب أن تأكلي فيها

تكثر العادات الخاطئة في ساعات الأكل، فكل فرد يعتمد روتيناً معيناً بحسب ظروف حياته وقلائل هم الذين يتقيدون بنظام صحي يتناولون فيه الطعام في الساعات الصحيحة.

وأكد باحثون كنديون أنه ثمة ساعات معينة يجب تناول الطعام فيها تجنباً لزيادة الوزن، بالاستناد الى موعد النوم، ونشاط عملية الأيض.

مواعيد الأكل التي لا تسبب زيادة الوزن:

بالنسبة إلى الاشخاص الذين ينهضون في الساعة السابعة وينامون في الساعة 11 ليلاً

-الفطور في الساعة الثامنة

-الغداء في الساعة 12

-وجبة صغيرة في الساعة الثالثة أو الرابعة

-وجبة العشاء في الساعة الثامنة كحد اقصى

للأشخاص الذين ينهضون في الساعة العاشرة صباحاً وينامون في الساعة الثانية فجراً

-الفطور في الساعة 11

-وجبة الغداء في الساعة الثالثة بعد الظهر

-وجبة صغيرة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء

-العشاء في الساعة العاشرة كحد أقصى