تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تونس صورة ” سيلفي ” لشابين تونسيين من إحتفالهما بطلاقهما .
وظهر في الصورة الطليقان وهما ” وليد شكري ” و ” خولة حامد ” مجتمعان بعد نهاية جلسة الطلاق مباشرة .. وقاما بنشرها عبر حساباتهما على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .
وجاء في التعليق عليها : ” الطلاق أخيرا .. موش إحنا الخايبين العرس خايب .. سلفي الطلاق ” .
وأثار سيلفي الطلاق الكثير من الجدل في تونس حيث اختلفت الآراء بين من اعتبر ذلك بأنه سلوك إيجابي وبين من يرى أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي .
اصحاب العقول فى راحة
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