تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تونس صورة ” سيلفي ” لشابين تونسيين من إحتفالهما بطلاقهما .

وظهر في الصورة الطليقان وهما ” وليد شكري ” و ” خولة حامد ” مجتمعان بعد نهاية جلسة الطلاق مباشرة .. وقاما بنشرها عبر حساباتهما على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

وجاء في التعليق عليها : ” الطلاق أخيرا .. موش إحنا الخايبين العرس خايب .. سلفي الطلاق ” .

وأثار سيلفي الطلاق الكثير من الجدل في تونس حيث اختلفت الآراء بين من اعتبر ذلك بأنه سلوك إيجابي وبين من يرى أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي .