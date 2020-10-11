تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني يشن هجوما على الرئيس الفلسطيني ” محمود عباس ” وقادة حركة حماس كاشفا عن مشروعهم ضد المملكة العربية السعودية .

فقال : ” من الذي كان جالس على قضية المفاوضات ليفاوض على أرض فلسطين هل كان سعودي أم فلسطيني .. من الذي ينسق تنسيق أمني مع الاحتلال الصهيوني لحماية الإسرائيليين هل فلسطيني أم سعودي ” .

وتابع الشاب : ” من الذي يدخل بتصريح عمل على داخل المحتل ليعمل مع اليهود والإسرائيليين هل هو سعودي أم فلسطيني .. من الذي سرق مليارات الدولارات التي كانت تأتي من دول الخليج ودول العالم لمساعدة شعب فلسطين هل الذي سرقها سعودي أم فلسطيني ” .

وأضاف : ” من قال لكم أن السعودية باعت فلسطين والله كذبوا عليكم لأن المرء لا يبيع شئ لا يملكه .. يستغلونكم ويستغلون إسم القدس ويستغلون قضية فلسطين من أجل تنفيذ مشاريع ضد المملكة العربية السعويدة وضد العرب ” .

واختتم رسالته قائلا : ” ما في دولة في العالم قدمت اللي قدمته السعودية من أجل فلسطين مليارات الدولارات لإنها درع الأمة العربية .. تركيا تستغلكم من أجل النفط في ليبيا وسوريا والعراق .. وإيران تستغلكم من أجل تنفيذ مشاريعها ضد السعودية وضد اليمن والعراق ولبنان .. فمتى تستيقظ هذه الأمة ؟ ” .