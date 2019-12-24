الصفحة الرئيسية منوعات شاهد .. داعية كويتي يقول : ” الرسول تحدث عن حكام قطر...

شاهد .. داعية كويتي يقول : ” الرسول تحدث عن حكام قطر وأوصى بهم وحذر من غضبهم “

بواسطة -
1 168

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لداعية إسلامي كويتي الجنسية يزعم إنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين حسب ما ردده بعض الناشطين يتحدث فيه عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأسرة الحاكمة في قطر وحذر من غضبهم .

فقال الداعية في مقطع الفيديو : ” من تونس الخضراء أهديكم هذه الفائدة .. عرف لبني تميم دولتان عبر التاريخ الأولى دولة الأغالبة هنا في تونس والثانية دولة آل ثاني هناك في قطر ” .

وتابع : ” تذكرت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال بنو تميم .. وتذكرت أيضا قول القائل إذا غضب عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا ” .

وهو الأمر الذي أثار غضب المتابعين وخاصة على موقع ” تويتر ” الذين علقوا بنفي أن يكون لبني تميم الذين يتحدث عنهم هذا الداعية وينسب لهم حديث الرسول عليه السلام أي علاقة بأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر .

كما اتهموه بإنه يعمل على تزييف الحقائق والتاريخ ويسعى إلى الحصول على على هدايا أو رشاوى من قطر .

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.