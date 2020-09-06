خرجت ” نور بن لادن ” إبنة شقيق أسامة بن لادن بتصريحات لها في الحوار الأول لها الذي نقلته صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية والمرفق بمجموعة من الصور الجديدة لها والتي ظهرت بها بإطلالة تظهر تحررها وإنفتاحها .

وفي معلومات عن نور بن لادن فهي تبلغ من العمر 33 عاما ولديها الجنسية السويسرية وحاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جنيف وماجستير في القانون التجاري من جامعة لندن .. ولديها شقيقة كبرى تعمل مغنية بوب .

وخلال حوارها تحدثت نور بن لادن عن دعمها الكامل للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدة على إنه هو الرئيس الوحيد الذي يمكنه منع تكرار أحداث 11 سبتمبر من جديد على الولايات المتحدة الأمريكية .

وحذرت من أن إنتخاب ” جو بايدن ” يعني وقوع عمل إرهابي آخر في القريب مشيرة إلى أن اليساريين فى الولايات المتحدة الأمريكية يدخلون فى تحالف مع التطرف .

وأكدت نور التي وصفت نفسها بإنها ” أمريكية في القلب ” على ان إنتخاب دونالد ترامب سيضمن أمن أمريكا على المدى البعيد .. فيما هاجمت الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” متهمة إياه بالسماح لتنظيم داعش بأن يصبح أكثر قوة عن السابق .

فقالت : ” تنظيم داعش انتشر في ظل وجود أوباما ووصل إلى أمريكا وأوروبا وانتهى وجوده بعد أن وصل ترامب للحكم ” .

وعن انتقالها للعيش فى أمريكا علقت : ” إنه لشرف كبير الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة الى أقصى حد من جميع الفرص ” .. نافية الاتهامات التى توجه لأمريكا بالعنصرية .

يذكر أن نور بن لادن هي إبنة ” كارمن دوفور ” الكاتبة السويسرية ووالدها ” يسلم بن لادن ” الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن وانفصلت دوفور عن يسلم في عام 1988 .