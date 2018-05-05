عدنان ابراهيم يتخيل حوارا بين الله وجيفارا… اسمع ماذا جرى فيه!

بعد أن اثار جدلا واسعا بتخيله حوارا إفتراضيا بين عالم الفيزياء البريطاني ستيفين هوكينغ مع الله بالآخرة، روى المفكر الاسلامي عدنان ابراهيم حوارا تخيليا جديدا وهذه المرة بين تشي جيفارا والله.

جاء ذلك في مقابلة للداعية على قناة سكاي نيوز عربية، حيث قال ان لديه مقطع اشد جرأة ولم يواجه بتكفير او زندقة بل انه نال اعجاب الكثيرين ممن شاهدوه.

وتابع عدنان ابراهيم انه يعتقد ان تشي جيفارا ممكن ان يبعث يوم القيامة مؤمنا على انه في الدنيا كان يعلن كفره بالاله الكتابي ثم روي حوارا افتراضيا له مع الله مع القيامة على الشكل التالي:

الله: امنت بماذا وكفرت بماذا؟

جيفارا: امنت بالعدالة

الله: انا العدالة

جيفارا: امنت بالرحمة

الله: انا الرحمة

جيفارا: امنت بأخوة البشر

الله: انا ربهم وابوهم واحد وانا طالبت بهذه الوحدة وقررتها يا تشي انت كنت تؤمن بي وتطلبني دون ان تدري.

ثم قارن عدنان ابراهيم هذا بمن يعيش ويموت زاعما انه يؤمن بالله وتحت شعار ايمانه بالله يفعل كل الفظائع.