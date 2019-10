مشادة كلامية بين دونالد ترامب وصحفيا على الهواء : ” لا تكون وقحا “

عقد على هامش زيارة الرئيس الفنلندي ” ساولي نينيستو ” للبيت الأبيض مؤتمرا صحفيا جمع بين الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ونظيره الفنلندي .

وشهد المؤتمر الصحفي مشادة بين دونالد ترامب وأحد الصحفيين بعد أن وجه له أحد الصحفيين سؤالا عن قضية مكالمته مع الرئيس الأوكراني بشأن ما زعم حول محاولاته لتشويه سمعة الرئيس الأمريكي السابق ” جو بايدن ” .

ليرد ترامب على الصحفي قائلا : هل تتحدث إلي ؟ ” .. وبدأ ترامب يتحدث بحدة طالبا من الصحفي أن يوجه سؤال للرئيس الضيف .

ولكن الصحفي أصر على توجيه هذا السؤال والحصول على إجابة له مما دفع الرئيس دونالد ترامب للرد عليه بأن لا يكون ” وقحا ” .

وأكد ترامب على أن ما حدث كان مختلقا موجها حديث إلى الصحفي قائلا : ” القصة مجرد خدعة وأن من قاموا باختلاقها هم أشخاص مثلك ” .

وأشار إلى أن وسائل إعلام فاسدة تقف وراء هذا الموضوع وهي من تروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة .

TONIGHT: Trump would like you to ask the president of Finland a question, motherf**ker. pic.twitter.com/ngQwZ2UsZw

— The Daily Show (@TheDailyShow) October 2, 2019