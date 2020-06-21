خرجت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” عن صمتها بعد فترة القطيعة التي دامت بينهما لفترة برسالة مؤثرة إلى إبنتها والتي أعربت من خلالها عن فخرها بها وذلك بمناسبة تخرجها مؤخرا .

فنشرت منى السابر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لحلا من حفل تخرجها من الثانوية .

وكتبت في تعليقها عليها : ” إبنتي الغالية وفرحتي الأولى حلا الترك .. مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين إبنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغما عنهم ” .

وتابعت : ” أنا هي أمك .. نعم يا إبنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب .. أبارك لكي نجاحك وجميع إنجازاتك وأتمنى من الله أن يحفظك من كل مكروه أنتي وإخوتك ” .

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا وحالة من التعاطف من جانب المتابعين الذين أكدوا على أن عاطفة الأمومة هي التي تغلب بالنهاية .. والبعض هاجم المنتج البحريني ” محمد الترك ” والد حلا ووالدته بإنهما السبب في القطيعة التي صارت بين الأم وإبنتها .

فيما هاجم فريق ثالث حلا الترك نفسها مؤكدين أنها لم تقدر والدتها ولم تمنحها الشكر على ما تقوم به من أجلها .