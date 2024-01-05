كتبت الفنانة ميرهان حسين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستجرام” منشوراً غامضاً، استخدمت فيه الآية القرآنية: “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

أول تعليق لـ ميرهان حسين بعد أنباء ارتباط شيرين بخطيبها السابق

وربط الجمهور بين منشور ميرهان والأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بطبيب أمراض النساء تامر سليم، خطيب ميرهان السابق، وهي الأخبار التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميرهان حسين في منشور على إنستجرام

يُذكر أن تامر سليم ارتبط بميرهان حسين، بخطوبة استمرت ثمانية أشهر، لكنهما انفصلا قبل أسابيع قليلة من الزواج، من دون أن يفصح أي منهما عن السبب.

آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرا للفنانة ميرهان حسين مسلسل الونش عبر قناة الحياة، وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب ميرهان حسين ومنهم محمد رجب، ومنة فضالي، ودانا حلبي، ومحسن منصور، وبسمة داود، وإيهاب فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد مغربي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارها لزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخراً في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاحالدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

فيلم إتنين للإيجار

أما عن آخر أعمالها السينمائية، فشاركت الفنانة الشابة ميرهان حسين في بطولة فيلم إتنين للإيجار الذي عرض مؤخرا

شارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد و محمد ثروت و ميرهان حسين وسامي مغاوري و محمد لطفي وناهد السباعي و ميرهان حسين و إيمان السيد و ثراء جبيل و سلوى محمد علي و ليلى عز العرب وإيناس مكي وناجي سعد ووائل ترك

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، يبحث العاطلان صفيحة وحمادة عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق ومن إخراج شادي علي وتأليف أسماء غازي.

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