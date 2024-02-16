شارك سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد حفيدته آميا.

جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد حفيدته

وعلق «وسوف» على الفيديو قائلًا: «اسم حفيدتي آميا بيعني “حب الله” وهي ولدت يوم عيد الحب. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، إذ هنأ حفيدة الوسوف في عيد ميلادها وتمنى لها “السعادة والعمر الطويل”.

إسم حفيدتي آميا بيعني “حب الله” وهي ولدت يوم عيد الحب. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته ❤️ الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم 🙏🏻#جورج_وسوف pic.twitter.com/HyaF5yHaw2 — Georges Wassouf (@wassouf) February 15, 2024

تصدر اسم الفنان جورج وسوف ترند مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب ظهوره برفقة حفيدته الأولى.

ويُذكر أنّه تجمع الوسوف حفلات عدة مع الفنان وائل جسّار، ابتداءً من 16 إلى 23 شباط في كندا.

تفاصيل علاقة جورج وسوف وميسي

وكان قد أثار جورج وسوف جدل كبير علي مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا وذلك بسبب ظهوره مع ميسي، فأوضح جورج وسوف في احدى اللقاءات الصحفية طريقة لقائه بميسي قائلًا “هناك صديق مشترك بيننا وهو مقرب مني جداً قال لي أريد ان أخذ منك هدية لميسي واخترت المنشفة التي اضعها على رقبتي وتلقاها ميسي بسعادة”.

كما أجاب جورج وسوف على سؤال هل رد ميسي لك الهدية قائلًا “لم يرسل ميسي لي أي هدية”، وتابع “بكرا منقلو يوقع على كرة قدم ويرسلها لي “.

تحدث جورج وسوف أيضًا عن موضوع العملية التي أجراها قبل مدة في الحبال الصوتية قائلًا “ظهرت حبة صغيرة في الحبال الصوتية ومنعتني من الغناء بشكل جيد فقمت بإجراء عمل جراحي لها والحمد لله النتائج كانت ممتازة”.

أحدث أعمال جورج وسوف

أعلن جورج وسوف عن مجموعة من الأغاني التي يقوم بالتحضير لها وأفصح عن واحدة منها وهي بعنوان “كذاب”، وأكد أن سر النجاح هو التواضع ومحبة الناس وأن من يخرج عن ذلك سيفقد محبة الناس واعتبر هذا الأمر خطأ كبير.

الجدير بالذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرًا أغنية “نص عمري” مهدياً إيّاهاً لروح نجله الذي ترك برحيله أبلغ الأثر في وجدان سلطان الطرب.

الأغنية سيطرت عليها أجواء الفراق الحزينة من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى.

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