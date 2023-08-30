كشفت السيدة علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد طلاقها رسميا من خلال منشور عبر خاصية ستوري حسابها على “إنستجرام“.

علياء بسيوني تنفصل عن أحمد سعد

وروت “علياء” تفاصيل طلاقها من أحمد سعد وعن إهماله لها خلال الفترة الماضية وانشغاله بإحياء العديد من الحفلات الغنائية .

كتبت علياء منشور قالت فيه: “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي”.

وتابعت قائلة “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي أنا اخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمة أن ليها قيمة وبضحي وبتنازل عشانها وأنت طلعتها ولا تسوي”.

رسالة علياء بسيوني بعد الانفصال

وأنهت رسالتها قائلة “ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.

زيجات أحمد سعد

الأولي كانت من سيدة من خارج الوسط الفنى تُدعي لبنى بيومي والدة نجليه، والثانية من كانت من الفنانة ريم البارودي والزيجة الثالثة من الفنانة سمية الخشاب، وفي السطور التالية نتناول قصة ثلاث نساء في حياته.

خلع لبنى بيومي

أول سيدة في حياة أحمد سعد هي لبنى بيومي التي تزوجها العام 2006، وهي أمّ ابنيه الوحيدين “جودي” و”أحمد”، وكانت هناك خلافات مستمرة بينهما أدت لطلاقهما ثلاث مرات.

وجاء انفصال “لبنى” عن الفنان أحمد سعد، على مرات عدة، كان أولهما في العام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي العام ذاته، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق 5 آلاف جنيه، وانفصلا نهائيا عام 2011.

أزمات ريم البارودي

والثانية كانت من الفنانة ريم البارودي والتي جمعته بها علاقة عمل بمسلسل “إحنا الطلبة ” وتحولت الصداقة والعمل إلي علاقة حب ثم خطوبة ثم زواج استمر لمدة شهر فقط وانتهي بطلاق.

وتابع أحمد سعد، قائلًا في إحدى اللقاءات: “أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى ” كيوت أوي “، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفة، وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها”، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.

طحال سمية الخشاب

كما تزوج سعد مرة ثالثة وكانت من الفنانة سمية الخشاب، بعد قصة حب بينهما، حاولا في البداية نفي العلاقة العاطفية بينهما، لكن بعد ذلك وقع الزواج، وفي عام 2019 أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي …. اولادي».

وبعدها أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، ما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.

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