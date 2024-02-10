تظهر شقيقات النجمات العرب بصور معهن ويبدو الشبه كبير بينهن في الملامح الجمالية والابتسامة وحتى ان معظم شقيقات النجمات أصبحن في منافسة قوية مع شقيقاتهن على الشهرة والأضواء.

نانسي عجرم وشقيقتها

ومن بين هؤلاء، الكاتبة نادين عجرم هي شقيقة النجمة نانسي عجرم وهي نسخة طبق الاصل عنها في الملامح وشكل الوجه ولون العينين.

نادين عجرم

نادين عجرم، شقيقة نانسي عجرم عرفت قبل عدة سنوات كممثلة، ولكنها اعتزلت الفن بعد الزواج، ولكنها لا تزال تنشر بعض الكتابات بين فترة و أخرى.

تفاصيل حفل نانسي عجرم في السعودية

من ناحية أخرى، أثارت نانسي عجرم الجدل بعد تغيير كلمات أغنيتها الجديدة «بدنا نغير الجو»، لتضع بها اسم السعودية، مجاملة للشعب السعودي، وذلك أثناء حفلها أمس في المملكة.

حيث غيرت نانسي عجرم أثناء تواجدها في حفل أمس الجمعة 2 فبراير 2024، في كلمات أغنيتها «بدنا نولع الجو»، قائلة: «بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا، زي بدنا نولع الجو والجو يولعنا».

واختصت نانسي عجرم، الجمهور السعودي، بحفلها في الرياض وغنت لأول مرة لايف أغنية «قلبي يا محتاس»، وأنهت نانسي عجرم، حفلها بالمملكة العربية السعودية بأغنية «سلامات»، في أجواء يغمرها البهجة والفرحة.

آخر الأعمال الفنية لنانسي عجرم

حققت نانسي عجرم نجاحا كبيرا بعد طرح أغنية «قلبي يا محتاس»، الأغنية الدعائية لفيلم «مقسوم»، وبلغ عدد المشاهدات في أسبوعين 2.6 مليون مشاهدة، على يوتيوب.

شارك في بطولة فيلم «مقسوم »، ليلى علوي، وشيرين رضا، سما إبراهيم، ومعهم مجموعة من الفنانين الشباب سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة.

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