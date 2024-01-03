شوهدت الفنانة العالمية والناشطة الاجتماعية أنجلينا جولي في الأشهر الأخيرة برفقة مغني الراب البريطاني أكالا، وقد ترددت أنباء عن أنهما يتواعدان، ويبدو أنها قد وجدت الحب مرة أخرى، بعد حوالي 7 سنوات من طلاقها من نجم هوليوود براد بيت.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ان هذه العلاقة هي الأولى لجولي – 48 سنة – منذ طلاقها من بيت في عام 2016 بعد ارتباط دام نحو 12 عاماً.

أنجلينا جولي تعيش قصة حب

كما شوهد الثنائي معًا في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، وتم التقاط صور لهما مؤخرًا وهما يتناولان العشاء في ميلانو بإيطاليا.

أنجلينا جولي ومغني الراب البريطاني أكالا

وكانت جولي صريحة بشأن رغبتها في العثور على الحب مرة أخرى، قائلة في مقابلة سابقة إنها “تتطلع إلى المستقبل”.

فيما التزم الثنائي الصمت بشأن علاقتهما حتى اللحظة.

أنجلينا جولي مع مغني الراب البريطاني أكالا

حبيبة براد بيت الجديدة

من ناحية أخرى، أعلن النجم الأمريكي براد بيت أنه على علاقة بمصممة المجوهرات إينيس دي رامون، بعد أشهر قليلة من تسريبات صور يظهران فيها سويًا

وذكر موقع “الصفحة السادسة”، المعني بمتابعة أخبار المشاهير، أن نجم هوليوود قدم إينيس على أنها حبيبته الجديدة.

ونقل الموقع على لسان مصدر قوله، إن براد بيت يرى أن علاقته بـ إينيس هي الأنسب منذ انفصاله عن أنجلينا جولي، موضحًا أن نجم هوليوود بات “سعيدًا للغاية”.

وظهر الحبيبان قبل أيام في فعاليات حفل Art + Film Gala السنوي الثاني عشر بلوس أنغلوس، وقضيا وقتًا رائعًا بحسب ما نقلته مجلة “people” على لسان مصدر مقرب.

ابن براد بيت بالتبني يشن هجومًا عليه

وعلى صعيد آخر، مفاجأة جديدة كشفها موقع Daily Mail عن علاقة نجم هوليوود براد بيت بأحد أبنائه وأنجلينا جولي بالتبني.

حيث شارك موقع ديلي ميل تقرير حصري كشف من خلاله عن العلاقة المتوترة بين براد بيت وابنه باكس براد بيت البالغ من العمر 19 عاماً.

وكشف التقرير أن باكس شن هجوماً على والده بالتبني براد بيت من خلال ستوري شاركها حسابه على إنستقرام، حيث أوضح أنه لا يفضل العيش معه على الإطلاق، وكل ما قيل حول علاقتهما المميزة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تمامًا.

وقال باكس في الستوري التي شاركها أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وشبهها بالجحيم، وقال بما معناه “لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا، يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما”.

مع العلم أن براد بيت تبنى باكس بشكل رسمي عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولي له في عام 2006.

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