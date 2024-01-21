أعرب المخرج رامي إمام عن سعادته بالتواجد في حفل توزيع جوائز joy awards، المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وانضم رامي للحوار مع شقيقه الفنان محمد إمام والذي تم إجراؤه عبر قناة MBC1 من الحفل المُقام على مسرح بكر الشدي، وقال “سعيد جدا، دي أول مرة أكون موجود وسعيد بالدعوة الكريمة”.

رامي إمام يعلن إعتزال الزعيم

وانضم رامي للحوار مع شقيقه الفنان محمد إمام والذي تم إجراؤه عبر قناة MBC1 من الحفل المُقام على مسرح بكر الشدي، وقال “سعيد جدا، دي أول مرة أكون موجود وسعيد بالدعوة الكريمة”.

وأضاف «إمام»، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش إحدى الفعاليات الفنية، أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير، قائلًا :«إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية وللأحفاد»، مضيفًا «هو مع أحفاده طول الوقت».

عودة “شمس الزناتي” بعد 32 عاما

وفي سياق متصل يلعب محمد إمام نجل الزعيم بطولة فيلم “شمس الزناتي“، وهو نفس الفيلم الذى قدمه والده الزعيم عادل إمام من حوالى 32 عاما، وكان الأكثر شعبية في تاريخ السينما، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، وخطوة مهمة في مشوار الزعيم.

ويتوقع جمهور النجم محمد إمام تقديم جزء جديد من الفيلم على مستوى عال يليق بتاريخ السينما المصرية والعربية، وهو ما قاله محمد إمام أنه يعد الفيلم الأضخم في التاريخ.

ويتوقع جمهور النجم محمد إمام تقديم جزء جديد من الفيلم على مستوى عال يليق بتاريخ السينما المصرية والعربية، وهو ما قاله محمد إمام أنه يعد الفيلم الأضخم في التاريخ.

«شمس الزناتي» بطولة كل من: محمد إمام وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إخراج عمرو سلامة.

حفل joy awards بدورته الرابعة

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »