تم التوصل فجر الأربعاء إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة من الذين احتجزتهم خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على “هدنة إنسانية”

ويعتبر الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب خلفت 14128 قتيلا فلسطينيا بينهم 5840 طفلا، وفق حكومة حماس، و1200 شخصا في إسرائيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وسط مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، 22 نوفمبر 2023

أكدت قطر الأربعاء توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على “هدنة إنسانية” تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال مقابل إطلاق سراح “عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين” المسجونين في إسرائيل.

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه سيتم الإعلان عن “توقيت بدء” الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها إلى جانب قطر كل من مصر والولايات المتحدة “خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد”.

وأوضح البيان أن الاتفاق سيتيح كذلك “دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية”.

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت في بيان “وافقت الحكومة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مخطوفا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال”.

موعد الهدنة

وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول الموعد الخاص بتوقيت إعلان الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والجانب الإسرائيلى بعد الاتفاق على تفعيلها اليوم الخميس إلا أن التعثر الأخير دفع الأطراف المنخرطة فى الوساطة لتأجيلها لعدة ساعات لحسم بعض الأمور الفنية واللوجيستية.

إدخال مزيد من المساعدات للقطاع

وأصدرت حركة حماس من جهتها بيانا أعلنت فيه التوصل إلى “اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة، يتمّ بموجبها “وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة”.

وأشار البيان أيضا إلى أن الاتفاق ينص على “إطلاق سراح خمسين من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما”، بالإضافة إلى “وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة ست ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة” بعد الظهر.

وقالت حماس إنه سيتم أيضا “إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالاً وجنوبا”.

وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى 240 شخصا منذ الهجوم الدامي على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وتسبب الهجوم بمقتل 1200 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف مدمر على قطاع غزة أوقع 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا، وفق حكومة حماس.

كما بدأت إسرائيل عمليات برية واسعة داخل القطاع منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر. وتفرض “حصارا مطبقا” على قطاع غزة الذي لا تصله إمدادات وقود ومواد غذائية ومياه.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »